Stavenhagen/Stralsund

In Stavenhagen und Stralsund sind im März drei Rentner auf Betrüger reingefallen. Nach Angaben der Polizei hat ein Ehepaar aus Stavenhagen 33 000 Euro verloren und eine Frau aus Stralsund 57 000 Euro.

Das Ehepaar, dass auf einem Dorf zwischen Altentreptow und Stavenhagen lebt, erhielt den ersten Anruf Anfang März. Eine unbekannte Frau bot der 67-Jährigen an ihre Rente aufzustocken, wonach sie die Rentnerin durch Anrufe „regelrecht bombadiert“ haben soll.

Kontodaten und Tan verraten

Die Frau gab schließlich ihre Kontodaten und Tan heraus. Die Betrügerin gab einen Aktienhandel mit baldiger Gewinnausschüttung vor, den die 67-Jährige sogar im Internet verfolgte. Schließlich sollte sie auch die Rente des 70-jährigen Mannes aufstocken. Später stellte das Ehepaar fest, dass 33 000 Euro abgebucht wurden.

In der Nähe von Stralsund ist eine 70-Jährige auf einen Liebesbetrug hereingefallen. Über ein Onlineportal lernte sie bereits im Januar 2020 einen Mann kennen, der angab Deutsch-Kanadier zu sein. Der Mann gab an, dass es bei seinem Firmenprojekt in Dubai einen Unfall gab, bei dem Menschen gestorben seien und er selbst verletzt worden sei.

Er forderte immer mehr Geld von der Frau – mal für die Heimreise, für Hotels, für die Bezahlung der Arbeiter, Überführung des Leichnams und die Beerdigung oder die Botschaft. Innerhalb des einjährigen Kontaktes überwies die Frau 57 000 Euro. Weil es teilweise Zurückzahlungen gab, wurde die Frau erst später misstrauisch.

Von OZ