Neubrandenburg/Pasewalk

Zwei Frauen sind Opfer von WhatsApp-Betrügern geworden und haben insgesamt knapp 5000 Euro verloren. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Montag mitteilte, wurde eine 58-Jährige in einem Dorf bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) über den Messaging-Dienst angeschrieben mit den Worten „Hallo Mama, in bin´s“. Die Geschädigte ging davon aus, dass es ihr Sohn sei. Der Unbekannte teilte ihr mit, dass sein Handy defekt und das seine neue Nummer sei.

In einer späteren Konversation teilte der Tatverdächtige, dass er noch Überweisungen vornehmen müsse, dies aber aufgrund seines kaputten Telefons nicht möglich sei. Er bat seine „Mutter“, für ihn das Geld zu überweisen. Obwohl sie stutzig wurde, da ihr angeblicher Sohn sie während des Chats siezte, überwies sie knapp 3000 Euro auf ein deutsches Konto.

Mit der gleichen Masche wurde eine 75-Jährige aus einem Dorf bei Neubrandenburg angeschrieben. Die Seniorin überwies 2000 Euro. Als ihr echter Sohn am Abend anrief, teilte sie ihm mit, dass sie die Überweisung vorgenommen habe. Da flog der Betrug auf.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zur Vorsicht. Wer solche Nachrichten empfängt, sollte die bisher bekannte Nummer der Angehörigen wählen und persönlich nachfragen. Es sollten keine Überweisungen vorgenommen werden, bevor es nicht einen persönlichen Kontakt gab.

Von OZ