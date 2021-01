Friedland/Stralsund

Mehrere Betrugsversuche sind der Polizei am Dienstag in Friedland, Ribnitz-Damgarten und Stralsund gemeldet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist ein 82-jähriger Mann aus Friedland auf einen Betrugsversuch reingefallen. Der Mann hatte vor etwa zwei Jahren 250 Euro in Bitcoins investiert, konnte jedoch nicht mehr auf die Plattform zugreifen.

Am Dienstag erhielt der Mann einen Anruf, dass sich seine Investition gelohnt habe und er sich 4000 Euro auszahlen lassen könne. Für die Überweisung des Geldes auf das Konto sei jedoch ein Fernzugriff auf den Computer nötig. Also installierte der Rentner eine Remote App auf seinem Computer, eine App, die die Fernsteuerung und Fernwartung des Computers ermöglicht.

Der Anrufe hatte somit Kontrolle über den PC des Mannes und forderte ihn auf sein Online-Banking zu öffnen und mehrere Pins und Passwörter einzugeben. Nach dem Telefonat wurde der Mann stutzig und stellte fest, dass 20 000 Euro von seinem Konto abgebucht wurden. Ein sofortiger Anruf bei seiner Bank konnte die Transaktion noch stoppen.

Auch im Bereich Stralsund/ Ribnitz-Damgarten wurden der Polizei allein am Dienstag vier versuchte Betrugsstraftaten angezeigt. Ein Anrufer teilte den Personen mit, dass sie 500 Euro gewonnen hätten und fragte, wohin sie das Geld überwiesen haben wollen, dafür müssten sie die taste 1 auf ihrem Telefon drücken, der sie zu einer Anwaltskanzlei vermittelt. Falls nicht, würden Geldforderungen auf sie zukommen.

Drei Frauen im Alter von 81, 84 und 86 legten auf, während eine 69-Jährige die Überweisung ablehnte. Daraufhin wurde der Anrufer laut und unfreundlich. Als sie antworte, er könne das Geld der Polizei überweisen, legte er auf.

