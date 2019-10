Neubrandenburg

Ein anonymer Hinweis hat die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag, dem 15. Oktober, auf die Spur eines betrunkenen Autofahrers gebracht. Gegen 6 Uhr wurden die Beamten alarmiert. In der Neustrelitzer Straße wurde die Polizei fündig. Der Mann fuhr Schlangenlinien und ignorierte die Zeichen der Polizei – weder auf Blaulicht noch Lichthupe reagierte er. Erst als der Streifenwagen auf der zweispurigen Fahrbahn neben den Pkw fuhr und der zweite Beamte eine Anhaltekelle aus dem Fenster hielt, fuhr der Mann rechts ran.

Im Krankenhaus wurde Blut abgenommen

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch. Dem Autofahrer gelang es aufgrund seiner Alkoholisierung nicht, seine Fahrzeugpapiere und den Personalausweis aus der Geldbörse zu holen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 61-Jährigen aus Neustrelitz einen Wert von 2,53 Promille. Er durfte nicht weiterfahren und wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Von OZ