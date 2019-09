Gielow

Gleich an zwei Tagen hintereinander ist ein betrunkener Autofahrer von der Polizei erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 41-Jährige am Mittwoch gegen 22 Uhr in Greifswald mit 1,84 Promille aus dem Verkehr gezogen. Dass die Beamten ihm daraufhin den Führerschein abnahmen, beeindruckte den Mann scheinbar nicht. Schon am nächsten Tag war er wieder betrunken unterwegs.

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass ein weißer Transporter am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der L 202 bei Gielow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gegen ein Verkehrsschild gefahren und anschließend damit auf der Motorhaube weitergefahren ist. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, entdeckten sie drei beschädigte Leitpfosten, deutliche Reifenspuren und ein stark deformiertes Kennzeichenschild.

Betrunken ohne Fahrerlaubnis gefahren

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Halter um den 41-Jährigen handelt, der am Abend zuvor in Greifswald erwischt wurde. Die Polizei hat den Mann an seinem Wohnort aufgesucht und dabei das Auto mit dem Schild auf der Motorhaube entdeckt.

Die Beamten trafen den 41-Jährigen stark alkoholisiert an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Führerschein.

