Betrunkener Autofahrer verursacht Kollision in Neubrandenburg – drei Verletzte

Neubrandenburg

Drei Menschen sind am Sonntagabend bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Ein 34-Jähriger hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kam von der Straße ab und stieß im Gegenverkehr mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 48-jährige Fahrer sowie der Unfallverursacher wurden leicht verletzt – dessen 66-jähriger Beifahrer schwer. Er kam per Rettungswagen in ein Klinikum.

34-Jähriger war betrunken

Bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten einen Alkoholgeruch im Atem des jüngeren Autofahrers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille, teilte die Polizei weiter mit. Gegen ihn wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Von RND/dpa