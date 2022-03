Borrentin

Falsche Polizisten haben am Dienstagabend in Borrentin nordöstlich von Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) versucht, einen Lkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und von ihm eine Geldstrafe wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit zu kassieren. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte, war der Lkw-Fahrer von einem BMW überholt worden. Die Beifahrerin zeigte dem 38-Jährige eine Anhaltekelle, der daraufhin mit seinem Lastwagen auf einem nahegelegenen Parkplatz hielt.

Dort wollten zwei nicht uniformierte Personen den Mann einer Verkehrskontrolle unterziehen. Sie gaben an, Polizeibeamte zu sein und hielten dem Lkw-Fahrer vor, die Höchstgeschwindigkeit überschritten zu haben. Die Geldstrafe könne er vor Ort bezahlen. Der 38-Jährige hinterfragte die Geschwindigkeit und bat die Unbekannten um die Dienstausweise. Das lehnten die Täter ab. Der Fahrer bezahlte den angeblichen Verstoß nicht und setzte seine Tour fort. Die angeblichen Polizisten entfernten sich daraufhin ebenfalls vom Parkplatz.

So werden die Täter beschrieben

Der Lkw-Fahrer beschrieb die Täter wie folgt: Beide Personen sind ca. 40 bis 50 Jahre alt, waren dunkel gekleidet und sprachen hochdeutsch. Die weibliche Person hatte lange dunkle Haare, eine normale Statur und ist etwa 1,75 Meter groß. Die männliche Person war kräftiger gebaut, ca. 1,80 Meter groß, hatte graue Haare und einen Oberlippenbart.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 0 39 94 / 2310 oder in der Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsversuchen. Wer in eine solche, unglaubwürdig erscheinende Situation gerät, können die Polizei per Notruf anrufen. Die Beamten der Einsatzleitstelle können Auskunft darüber geben, ob es sich tatsächlich um Polizisten handelt und gegebenenfalls eine Streife mit der Prüfung des Sachverhaltes beauftragen. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass zivile Kollegen in der Regel immer, aber spätestens auf Nachfrage einen Dienstausweis vorzeigen.

Von OZ