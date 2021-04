Brand eines Mehrfamilienhauses in Demmin: Löscharbeiten dauern an

Demmin

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Donnerstag ein Feuerwehrmann verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Morgen in einer Wohnung in der Treptower Straße ausgebrochen und hatte sich dann auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Am Nachmittag meldete die Polizei, dass das Feuer unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden konnte.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Von den 15 Bewohnern sei niemand verletzt worden. Da es sich um ältere Menschen handelt, seien alle zur Sicherheit von einem Notarzt vor Ort untersucht worden.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit vier Etagen. Sechs Bewohner wurden durch Einsatzkräfte gerettet, neun konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Mitarbeiter der Stadt Demmin brachten die Bewohner vorübergehend in einem Hotel unter.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen. Zur Brandursache konnte die Polizei am Donnerstag noch keine Angaben machen. Ein Brandursachenermittler sei vor Ort und werde nach Abschluss der Löschmaßnahmen am Freitag die Untersuchungen zur Brandursache fortsetzen.

Da die Löscharbeiten weiter andauern, wurden in Demmin die Treptower Straße komplett und die Clara-Zetkin-Straße halbseitig gesperrt. Etwa 100 Feuerwehrkräfte sind noch vor Ort im Einsatz.

Von dpa