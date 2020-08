Brennendes Wohnmobil an Seenplatte lässt Stromleitung reißen: Urlauberin stirbt

Hohen Wangelin

Eine hilfsbereite Urlauberin ist am Montagabend bei einem Unfall mit Starkstrom auf einem Campingplatz in der Nähe des Malkwitzer Sees bei Hohen Wangelin zwischen Waren und Linstow ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge parkte ein Wohnmobil auf einem illegalen Campingplatz an dem See unter einer Hochspannungsleitung.

Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Wohnwagen in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung riss die Leitung und fiel auf das Wohnmobil.

Von Hochspannungsleitung getroffen

Die 22-jährige Urlauberin, die wegen des Brandes helfen wollte, wurde von der Starkstromleitung getroffen und tödlich verletzt. Zwei 17- und 19- Jährige aus Bayern, die ihr zur Hilfe kamen, wurden dabei ebenfalls leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Untersuchung in das Klinikum Güstrow gebracht.

Nutzer des Wohnmobils ebenfalls verletzt

Der 47-jährige Nutzer des Wohnmobils wurde bei dem Versuch der Löschmaßnahmen ebenfalls verletzt und musste medizinisch behandelt werden. An dem Wohnmobil entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro. Was das Feuer in dem Wohnmobil ausgelöst hat und weitere Details des Vorfalls sind bisher unklar. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

