Brunn: 15-Jähriger zündelt mit Pyrotechnik und setzt Strohballen in Brand

Brunn

Weil ein 15-Jähriger mit Pyrotechnik zündelte, sind in Brunn (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) etwa 500 Strohballen in Flammen aufgegangen.

Durch den Funkenflug der Feuerwerkskörper geriet am Dienstagabend zunächst ein Ballen in Brand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Danach ging das Feuer auf die gesamte Strohmiete über. Etwa 70 Feuerwehrleute waren an der Brandbekämpfung beteiligt, die nach Angaben der Polizei voraussichtlich noch bis Mittwochvormittag dauern wird.

Der Sachschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Von RND/dpa