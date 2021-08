Bundestagswahl 2021 in MV: Wahlkreis 16 – alle Infos und Kandidaten

Neubrandenburg

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Wir haben an dieser Stelle für Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl im Wahlkreis 16 „Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II“ in Mecklenburg-Vorpommern zusammengetragen.

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 16 in MV?

Der Wahlkreis 16 umfasst:

vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die amtsfreien Gemeinden Feldberger Seenlandschaft und Neubrandenburg sowie die Ämter Friedland, Neverin, Stargarder Land und Woldegk,

vom Landkreis Vorpommern-Greifswald die amtsfreien Gemeinden Anklam, Heringsdorf, Pasewalk, Strasburg (Uckermark) und Ueckermünde sowie die Ämter Am Peenestrom, Am Stettiner Haff, Anklam-Land, Jarmen-Tutow, Lubmin, Löcknitz-Penkun, Peenetal/Loitz, Torgelow-Ferdinandshof, Uecker-Randow-Tal, Usedom-Nord, Usedom-Süd und Züssow.

Wie erfahre ich die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021?

Hier berichten wir am Wahlabend nach 18 Uhr live über die Ergebnisse im Wahlkreis 16:

Wie viele Stimmen habe ich bei der Bundestagswahl?

Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird der oder die Wahlkreisabgeordnete im Wege der Direktwahl gewählt. Sie wird auf der linken Stimmzettelhälfte abgegeben. Mit der Zweitstimme, die auf der rechten Stimmzettelhälfte vergeben wird, wählt man die Landesliste einer Partei.

So ungefähr wird der Stimmzettel aussehen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 16 bei der Bundestagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Im Wahlkreis 16 stehen zur Auswahl:

Philipp Amthor (CDU), Jurist und Bundestagsmitglied aus Ueckermünde

Enrico Komning (AfD), Rechtsanwalt und Bundestagsmitglied aus Neubrandenburg

Toni Jaschinski (Die Linke), Diplom-Kaufmann aus Neubrandenburg

Erik von Malottki (SPD), Gewerkschafter aus Greifswald

Christian Bartelt (FDP), Zahnarzt aus Spantekow

Katharina Horn (Grüne), Bootsbauerin aus Greifswald

Anja Hübner (Tierschutzpartei), Tiermedizinische Fachangestellte aus Greifswald

Matthias Andiel (Freie Wähler), Restaurator aus Lassan

Dr. Wolfgang Wodarg (dieBasis), Arzt aus Berlin

Sören Krüger (parteilos), Student aus Liepgarten

Sophie Maus (Unabhängige), Unternehmerin (Reisebüro) aus Trassenheide

Wer hat bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 16 gewonnen?

Die meisten Erststimmen bekam Philipp Amthor von der CDU (31,2 Prozent), er setzte sich gegen Enrico Komning von der AfD durch (23,5 Prozent).

Welche Partei kann ich bei der Bundestagswahl 2021 mit der Zweitstimme wählen?

CDU

AfD

Die Linke

SPD

FDP

Bündnis 90/Die Grünen

Tierschutzpartei

NPD

Die Partei

Freie Wähler Mecklenburg-Vorpommern

ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei)

MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands)

dieBasis (Basisdemokratische Partei Deutschland)

DKP (Deutsche Kommunistische Partei)

Die Humanisten

Piratenpartei Deutschland

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei

Volt Deutschland

Wann öffnen die Wahllokale im Wahlkreis 16?

Die Wahllokale in MV haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt wird in dem Wahlraum, der auf der Wahlbenachrichtigung angegeben ist.

Was muss zur Wahl mitgebracht werden?

Mitgebracht werden muss ein amtlicher Lichtbildausweis – Personalausweis, Reisepass oder Führerschein.

Ich möchte Briefwahlunterlagen beantragen. Wie geht das?

Wer seine Stimmen per Briefwahl abgeben möchte, muss bei seiner Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich (aber nicht telefonisch) einen Antrag darauf stellen. Ein Vordruck dessen befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten spätestens bis zum 4. September 2021 zugestellt wird. Mit ihm können die Briefwahlunterlagen angefordert werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Antrag ist an die zuständige Gemeindewahlbehörde, die aus der Absenderangabe der Wahlbenachrichtigung ersichtlich ist, zurückzusenden. Wo es angeboten wird, kann der Wahlscheinantrag auch elektronisch via E-Mail, App oder QR-Code sowie per Fax gestellt werden.

Von Pauline Rabe