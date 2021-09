Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern ist am 26. September ein neuer Landtag gewählt worden, in Deutschland ein neuer Bundestag. Die ersten Prognosen und Hochrechnungen zeigen: Es sind nie dagewesene Gewinne und Verluste zu erwarten.

Die OSTSEE-ZEITUNG ist live vor Ort in Schwerin, um Sie über alle aktuellen Entwicklungen, die neuesten Ergebnisse, Reaktionen und Analysen zur Landtagswahl zu informieren. Natürlich halten wir Sie auch über die Entwicklungen der Bundestagswahl auf dem Laufenden. Unsere zehn Lokalredaktionen von Grevesmühlen bis Usedom berichten in Echtzeit über Wahlpartys und sammeln Stimmen aus dem Land.

Der OZ-Liveblog zur Landtagswahl und Bundestagswahl in MV:

+++ OZ-Grafik: Hochrechnung zur Landtagswahl MV +++

+++ Stand 22.35 Uhr: SPD klar vorn, AfD vor CDU +++ In MV ist ein neuer Landtag gewählt worden. Laut der Landeswahlleitung von 22:35 Uhr geht die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als klarer Sieger aus der Landtagswahl hervor. Sie kommt azf 39,2 Prozent.



Zweitstärkste Kraft im Landtag wäre demnach die AfD mit 18,1 Prozent, gefolgt von der CDU mit 13,2 Prozent und der Linken mit 9,7 Prozent. Die derzeit nicht im Landtag vertretenen Grünen (5,9) Prozent) und die FDP (5,6 Prozent) könnten demnach wieder in den Landtag einziehen. Dann wären erstmals sechs Parteien im Landtag in Schwerin vertreten.

+++ Aktuelle Hochrechnung zur Bundestagswahl +++

Der Wahlabend bei der Union: Laschets Ausnahmesituation Bei der Union herrscht Entsetzen am Wahlabend. Aber sie gibt sich nicht geschlagen – auch als Zweitplatzierte will sie um das Kanzleramt kämpfen. Das findet plötzlich auch Söder richtig.

Die SPD gewinnt deutlich die Landtagswahl in MV und liegt auch beim Bundestagswahlergebnis weit vorn. Großer Verlierer ist die CDU. Die Reaktionen fallen entsprechend aus: von Jubel bis Entsetzen.

Dr. Jan Müller von der Universität Rostock sieht die SPD als klare Siegerin – die CDU dagegen hinke deutlich hinter ihren eigenen Ansprüchen her.

+++ Landtagswahl MV - Auszähl-Krimi in Vorpommern-Greifswald +++



Während nahezu alle 36 Direktwahlkreise zur Landtagswahl in MV entschieden sind, gibt es im Wahlkreis 30 (Vorpommern-Greifswald III) noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Falko Beitz (SPD) führt aktuell mit 27,3% vor Stephan Reuken (AfD) mit 27,1%. Inzwischen sind 68 von 71 Wahlbezirken ausgezählt. Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) liegt bei 22,7% und hat keine Siegchancen mehr.

Nach der Wahlschlappe für Land- und Bundestag steht das erste Krisengespräch der MV-CDU am Montag an. Wie aus der Partei zu hören ist, könnten auf Landesebene personelle Konsequenzen folgen:

So liefen die Wahlen in Rostock.

+++ Bundestagsdirektmandate in MV - historische Schlappe für die CDU steht bereits fest +++



Während noch die letzten Stimmen in den sechs Bundestagswahlkreisen von Mecklenburg-Vorpommern ausgezählt werden, steht jetzt schon fest: Nicht ein CDU-Kandidat wird in seinem Bereich das Direktmandat gewinnen. Das gab es seit der Wiedervereinigung noch nie.



Sowohl Dietrich Monstadt (WK 12/Schwerin/Ludwigslust-Parchim I/Nordwestmecklenburg I), Simone Borchardt (WK 13/ Ludwigslust-Parchim Ii/Nordwestmecklenburg II/ LK Rostock I), Peter Stein (WK 14/Rostock/Landkreis Rostock II), Georg Günther (WK 15/Vorpommern-Rügen/Vorpommern-Greifswald I), Philipp Amthor (WK 16/Meckl.Seenplatte I/Vorpommern-Greifswald II), als auch Stephan Bunge (WK 17/Meckl.Seenplatte II/LK Rostock III) mussten ihrer Konkurrenz - wahrscheinlich überall von der SPD - den Vortritt lassen.

+++ Bundestagswahlkreis 16 - SPD übernimmt Führung auf letzten Metern +++

Was für eine Spannung im Bundestagswahlkreis 16 (Mecklenburgische Seenplatte I/Vorpommern-Greifswald II): Nachdem fast den ganzen Abend Enrico Komning (AfD) geführt hat, übernimmt nun Erik von Malottki (SPD) die Spitze mit 24,8% der Erststimmen, Komning liegt bei 24,6%. Noch fehlen die Stimmen aus vier von 392 Wahlbezirken. Philipp Amthor (CDU), der den Wahlkreis vor vier Jahren gewann, liegt mit 20,7% der Erststimmen auf Platz - ohne Chance noch das Direktmandat zu gewinnen.

Bundestagswahlkreis 15: Hier wird es nicht nur einen Parteien-, sondern auch einen Generationswechsel geben.

Wer holt das Bundestagsmandat im Wahlkreis 16 ?

Hier noch einmal ein Überblick über alle Wahlpartys in Schwerin:

Glawe bleibt Grimmens Mann in Schwerin Trotz der landesweiten Verluste setzt sich die CDU mit dem Direktmandat im Wahlkreis 24 durch. SPD-Mann Mario Bauch freut sich für seine Partei und Armin Latendorf (Linke) setzt künftig auf Parteinachwuchs.

