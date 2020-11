Burg Stargard

Ein Carport ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Gartenlaube im Birkenweg in Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, gingen die Flammen auch auf zwei Schuppen benachbarter Grundstücke über. Ein Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, atmete der Mann die giftigen Gase ein. Er wurde noch vor Ort ambulant von Rettungskräften behandelt.

Zum Löschen war die Freiwillige Feuerwehr Burg Stargard vor Ort, der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg sicherte die Spuren am Einsatzort. Es wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Derzeit ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Von OZ