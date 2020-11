Burg Stargard

Ein Kabeltrommel samt tausend Meter Kupferkabel sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Bahnhofstraße in Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der teuren Trommel machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, lag die Kabeltrommel auf einer gepflasterten Fläche neben der Fahrbahn in der Nähe der Tankstelle. Sie ist circa 1000 Kilogramm schwer und hat einen Wert von 1500 Euro.

Zeugen, die in der besagten Nacht auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere Hinweise haben, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601 / 30 02 24 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ