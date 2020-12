Trunkenheit am Steuer - Stark betrunken mit Kindern an Bord: Autofahrerin in Burg Stargard von Polizei gestoppt

Mit deutlichen Störungen der Sinneswahrnehmungen hielt die Polizei eine Frau am Montagnachmittag in Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte) an. Der Atemalkoholtest ergab einen hohen Promillewert. Erschreckend: Sie hatte ihre Kinder dabei.