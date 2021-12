Burow

Eine Verkehrskontrolle in Burow bei Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei zu überraschenden Sicherstellungen geführt. Wie die Beamten am Donnerstag berichteten, hatten sie am Mittwoch einen 43-Jährigen angehalten, der ohne Papiere und offenbar unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war.

Lesen Sie auch Neustrelitz: Unbekannte stehlen Weihnachtsbäume – Polizei sucht Zeugen

Die Beamten brachten den Mann in seine Wohnung, um seine Identität zu klären. Dort stieg ihnen Cannabisgeruch in die Nasen. Bei der Durchsuchung von Wohnung und Auto wurden mehr als 250 Gramm betäubungsmittelähnlicher Substanzen in Form von getrockneten Pflanzen und Samen, mehrere hundert Euro Bargeld sowie pyrotechnische Erzeugnisse gefunden und sichergestellt.

Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz wurde eingeleitet. Darüber hinaus muss sich der 43-Jährige wegen des Fahrens ohne Führerschein sowie unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten.

Von OZ