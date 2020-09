Burow

Unbekannte Täter sind zwischen vergangenem Samstag (5.9.) und diesen Donnerstag (10.9.) in ein Einfamilienhaus in Burow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen. Der Polizei zufolge haben diese sich in Abwesenheit der Eigentümer gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft die Räumlichkeiten und das Mobiliar durchsucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Der entstandene Schaden durch den Einbruch wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat im Tollenseweg. Wer in dieser Zeit etwas bemerkt hat, soll sich bei den Beamten in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de melden.

Von OZ