Burow

Dank eines Hinweises konnte die Polizei in Burow (Mecklenburgische Seenplatt) am 4. Oktober eine betrunkenen Autofahrer stoppen. Gegen 20.40 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Malchin alarmiert, weil ein Fahrzeug auf der L35 in Schlangenlinien unterwegs war.

In Burow konnte der Pkw angehalten werden. Bei der Kontrolle des 48-jährigen Fahrers wurde ein Atemalkoholwert von 2,48 Promille festgestellt. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme ins Neubrandenburger Klinikum gebracht. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Autoschlüssel beschlagnahmt.

Anzeige

Da der Mann, der aus der Region stammt, aufgrund einer Fahrerlaubnissperre nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss er sich neben der Trunkenheit im Straßenverkehr auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Von OZ