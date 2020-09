Malchin

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei Cannabispflanzen in einem Gewächshaus von Malchin entdeckt. Eigentlich wurden die Beamten um 14.40 Uhr wegen einer Körperverletzung in einen Ortsteil von Malchin gerufen, doch vor Ort entdeckten die Polizisten ein Gewächshaus aus dem Cannabispflanzen ragten. Daraufhin fanden die Beamten sechs ausgewachsene, verwurzelte Cannabispflanzen mit Blütenansätzen.

Bei einer Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden sie noch mehrere Tüten und Eimer mit getrockneten Cannabispflanzenteilen, sowie Gegenstände zum Konsum und Handel mit Betäubungsmitteln. Die Gegenstände und Pflanzen wurden sichergestellt und zum Polizeirevier Malchin gebracht. Die Polizei ermittelt gegen die 23-jährige Tatverdächtige sowie den 33-jährigen Tatverdächtigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von OZ