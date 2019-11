Hagenow

Alarm in Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim): Eine stechend riechende chemische Flüssigkeit ist am Donnerstagmorgen in einem Bürogebäude in der Möllner Straße ausgelaufen. Das Haus sowie ein benachbarter Komplex mussten evakuiert werden. 45 Menschen, darunter eine Schulklasse mit 25 Kindern, mussten die beiden Gebäude verlassen. Sie wurden in einer benachbarten Sporthalle untergebracht.

Fünf Personen werden derzeit aufgrund von Übelkeit und Kopfschmerzen medizinisch betreut. Vier von ihnen befinden sich zur Behandlung im Krankenhaus.

Sicherheitszone im Umkreis von 50 Metern

Aus Sicherheitsgründen ist ein Sicherheitsradius von 50 Metern eingerichtet worden. Laut der Polizei bestehe aber keine Gefahr für umliegende Gebäude und Anwohner. Bis zum Abschluss der Maßnahmen bleibt dieser bestehen.

Spezialkräfte der Feuerwehr sind derzeit im Einsatz und prüfen, um welche Substanz es sich handelt. Bewohner werden gebeten aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres alle Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Lesen Sie auch

Von OZ