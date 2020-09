Rostock

Action-Blockbuster, Musical-Verfilmungen und große Literatur-Klassiker auf der Leinwand: Nach den Corona-Einbußen Anfang des Jahres hoffen die Kinos auf einen goldenen Filmherbst. Im Programm jedenfalls dürfte für jeden Film-Fan etwas dabei sein.

Das sind die wichtigsten Filmstarts des Jahres:

Jim Knopf und die wilde 13

Den Auftakt des Blockbuster-Reigens macht am 1. Oktober ein Kinderfilm – „ Jim Knopf und die wilde 13“, der zweite Teil der Neuverfilmung des Michael-Ende-Klassikers. In den Hauptrollen sind Henning Baum als Lukas, der Lokomotivführer, und Solomon Gordon als Jim Knopf zu sehen. Mit ihrer Lokomotive brechen die beiden zu weiteren Abenteuern auf.

Es ist zu deinem Besten

„Monsieur Claude und seine Töchter“ war ein Welterfolg. Nun gibt es auch eine deutsche Komödie über Väter, die für ihre Töchter nur das Beste wollen – vor allem einen anderen Ehemann. Heiner Lauterbach spielt darin die Hauptrolle. Kinostart ist am 8. Oktober.

Tod auf dem Nil

Agatha Christies „Tod auf dem Nil“ gilt als einer der bekanntesten Krimis der Weltgeschichte. Nach „Mord im Orientexpress“ wagt sich Regisseur und Schauspieler Kenneth Branagh nun an eine moderne Neuverfilmung des Kriminal-Klassikers um den belgischen (nicht französischen!) Detektiv Hercule Poirot. Zu sehen ist der Film ab dem 15. Oktober.

Connected – Familie verbindet

Schon die Kleinsten können heutzutage mit Tablets, Smartphones und Computern umgehen. Doch was passiert, wenn die technischen Geräte die Macht übernehmen wollen? Klingt gruselig –, ist es in „Connected – Familie verbindet“ aber nicht: In dem Kinder-Animationsfilm helfen zwei „kaputte“ Roboter der Außenseiterin Katie, die Welt zu retten und alles wieder ins Lot zu bringen. Filmstart am 22. Oktober.

Black Widow

Auch das Marvel-Universum macht keine Pandemie-Pause: Aus dem Superheldenteam „The Avengers“ bekommt nach Iron Man, Thor, Hulk und all den anderen nun auch die ehemalige KGB-Agentin und Superheldin „ Black Widow“ ihren eigenen Action-Blockbuster. Die ebenso hübsche wie gefährliche „Rächerin“ spielt ab dem 29. Oktober Scarlett Johansson.

James Bond : Keine Zeit zu sterben

Zwei Mal musste der Filmstart bereits verschoben werden, nun kommt der Jubiläums-Bond endlich in die Kinos: „Keine Zeit zu sterben“ ist der 25. Film mit und über den legendärsten aller Geheimagenten – James Bond, 007. Dieses Mal muss Daniel Craig den Super-Schurken Safin ( Rami Malek) aufhalten. Der hat es nicht auf Geld oder Macht, sondern Millionen Menschenleben abgesehen. Der neue 007 startet am 12. November und gilt schon jetzt als der Film des Jahres.

Croods 2

Die Abenteuer der kauzigen (und animierten) Steinzeit-Familie gehen in die nächste Runde: In „Croods 2“ lernen die Croods plötzlich etwas völlig Unerwartetes kennen – eine andere Familie. Familien-Kino ab dem 17. Dezember.

Ostwind 2

Wer „Bibi & Tina“, Wendy und Co. mag – der freut sich vor allem auf diesen Filmstart am 17. Dezember: Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach. Der deutsche Film erzählt die Geschichte von Mika und ihrem Pferd Ostwind, die zusammen das Gestüt der Großmutter retten müssen.

West Side Story

Leonard Bernsteins New Yorker Version von „Romeo & Julia“ wurde seit Ende der 1950er in nahezu allen großen Theater- und Musical-Häusern der Welt gespielt. Jetzt kommt die „ West Side Story“, die Geschichte der liebenden Maria und Tony, der Banden Jets und Sharks erneut ins Kino – ab dem 17. Dezember.

Von Andreas Meyer