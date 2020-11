Neubrandenburg

Eine Gruppe von Menschen hat am Montagabend über einen Livestream aus Weisdin an der Bundesstraße 96 (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ihre teils mehr als 80 000 Zuschauer gegen den Polizeiführer Rusch aufgehetzt, der ihnen erklärte, dass sie wegen des Corona-Einreiseverbots nicht nach MV einreisen dürfen.

Sie wollten mit einem Bus ins Land, um an einer Corona-Demo in Neubrandenburg teilzunehmen und wurden dort gestoppt. Diese Veranstaltung wurde vom Landkreis verboten, da sowohl der Versammlungsleiter wie auch der stellvertretende Versammlungsleiter nicht in MV wohnen.

Livestream mit über 80 000 Menschen

Dennoch kamen sie dem nach mehrfachen Aufforderungen und Erklärungen des Polizeiführers Rusch nicht nach und mobilisierten die über 80 000 User; Teilnehmer der Veranstaltungen in Neubrandenburg sowie die Bürgerinnen und Bürger aus Weisdin. Die geltende Rechtslage im Bundesland MV legten sie so aus, als wenn diese durch eine Einzelperson erlassen wurde. Die Betroffenen riefen die Bevölkerung auf, Strafanzeigen sowie Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Rusch zu erstatten.

Busfahrer beging mehrere Verstöße in den letzten Tagen

Derzeit werden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Busfahrer, die betroffenen Personen in dem Bus sowie gegen die Person, welche die Personen beherbergt hat, geprüft. Bei der Kontrolle des Busfahrers stellten die Beamten der besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers fest, dass dieser aus Österreich stammende Fahrer in den vergangenen Tagen mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten begangen hat. Diese Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Weitere Veranstaltungen ohne Vorkommnisse

Zuvor fanden zwei Veranstaltungen statt, die ohne Probleme abliefen. An der Veranstaltung unter dem Motto „Gedenkrundgang - Nie wieder Faschismus - Gedenken an die Opfer der Novemberprogrome“ nahmen 50 Personen teil. Sie sind vom Marktplatz aus über den Friedrich-Engels-Ring und verschiedene Straßen der Innenstadt (entlang der Stolpersteine) zur Ziegelbergstraße gegangen, wo die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse beendet wurde.

Gegen 19 Uhr war der Beginn der Veranstaltung unter dem Motto „Freiheit, Frieden, Menschlichkeit - Beendigung des Maskenzwangs - Abkehr von Angst und Panikpolitik“. Etwa 370 Personen haben sich an dem Aufzug vom Markplatz aus durch verschiedene Straßen der Innenstadt, des Rostocker Viertels und des Jahnviertels bis zum Markplatz zurück beteiligt. Diese Veranstaltung wurde ebenfalls ohne besondere Vorkommnisse beendet.

Von OZ