Neues Ampelsystem für MV: Die Zahl der Infektionsfälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, ist seit Dienstag (22.6.2021) nicht mehr das einzige Kriterium zur Einordnung der Corona-Lage in MV. Zwei neu eingeführte Kriterien entscheiden jetzt mit darüber, wie stark das öffentliche Leben der Bewohner in den einzelnen Regionen eingeschränkt ist – und ab wann gelockert wird.

Das Hauptkriterium bleibt weiterhin die Inzidenz der Neuinfektionen. Von nun an werden zur Einstufung des Infektionsgeschehens aber auch die Zahl der Menschen, die mit Corona im Krankenhaus liegen, und die Zahl der belegten Intensivbetten hinzugezogen. Mehr dazu erfahren Sie hier: Neues Corona-Ampelsystem in MV: Was die Farben bedeuten und worauf es jetzt ankommt.

Interaktive Risiko-Karte mit Corona-Stufen für MV (Lagus-Zahlen)

Wie ist das aktuelle Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen von MV? In welcher Corona-Stufe befinden sich die acht Landkreise und kreisfreien Städte? Das erfahren Sie ausführlich in unserem aktuellen Tagesbericht (täglich etwa 16 Uhr) und als Übersicht in folgender interaktiver Karte:

Tabelle mit Inzidenz, Nebenkriterien und Einstufung für MV (Lagus-Zahlen)

Das Hauptkriterium für die Corona-Einstufung im neuen Ampelsystem ist weiterhin die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen. Sollten aber beide Nebenkriterien in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt oberhalb der Grundstufe des Inzidenzwertes liegen, wird er farblich eine Stufe höher eingeordnet. Ist das Gegenteil der Fall und beide Nebenkriterien liegen unterhalb der Stufe des Hauptkriteriums, wird der Landkreis oder die Stadt niedriger eingestuft. Ist die 7-Tage-Inzidenz über 150, erfolgt automatisch die Stufe 5 „Violett“.

Die Karte und die Tabelle basieren auf den täglichen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus). Sie können sich von den täglich vermeldeten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) unterscheiden.

