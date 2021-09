Rostock

In MV ist am Donnerstag (16. August) eine neue Corona-Warn-Ampel in Kraft getreten. Sie hat weiterhin vier Stufen (grün, gelb, orange, grün). In die Bewertung, welcher Stufe ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt zugeordnet wird, fließen drei Kriterien ein.

Statt der Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen gilt nun aber die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten als Ausgangskriterium. Damit soll die Schwere der Krankheitsverläufe stärkeres Gewicht bekommen.

Die Zahl der Neuansteckungen und die Auslastung der Intensivbetten gelten als Nebenkriterien. Diese können aber die Ampelstellung bei Abweichungen zum Hauptkriterium um jeweils eine Stufe nach oben oder unten verschieben - mit Folgen für den Umfang der Schutzmaßnahmen.

Interaktive Risiko-Karte mit Corona-Stufen für MV (Lagus-Zahlen)

Wie ist das aktuelle Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen von MV? In welcher Corona-Stufe befinden sich die acht Landkreise und kreisfreien Städte? Das erfahren Sie ausführlich in unserem aktuellen Tagesbericht (täglich etwa 16 Uhr) und als Übersicht in folgender interaktiver Karte:

Tabelle mit Inzidenz, Nebenkriterien und Einstufung für MV (Lagus-Zahlen)

Das Hauptkriterium für die Corona-Einstufung im neuen Ampelsystem ist weiterhin die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen. Sollten aber beide Nebenkriterien in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt oberhalb der Grundstufe des Inzidenzwertes liegen, wird er farblich eine Stufe höher eingeordnet. Ist das Gegenteil der Fall und beide Nebenkriterien liegen unterhalb der Stufe des Hauptkriteriums, wird der Landkreis oder die Stadt niedriger eingestuft.

Die Karte und die Tabelle basieren auf den täglichen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus). Sie können sich von den täglich vermeldeten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) unterscheiden.

Was gilt bei welcher Farbe?

Zeigt die Corona-Ampel grün, gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sowie sogenannte „Basis-Testpflichten“: So müssen ungeimpfte Touristen bei der Anreise einen Negativ-Test vorlegen und auch in Clubs und Diskotheken, bei Volksfesten, Jahrmärkten und Großveranstaltungen sind diese fällig. Bei Gelb greifen erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte, etwa beim Friseur oder im Kino. In der Disko wird ein PCR-Test fällig. Bei Stufe Orange wird ungeimpften Bürgern empfohlen, sich vor privaten Treffen testen zu lassen.

Bei Stufe Rot gibt es dann Kontaktbeschränkungen für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind. Schließungen von Bereichen des öffentlichen Lebens sind jedoch nicht vorgesehen.

Von OZ