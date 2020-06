Dargun

Wie die Polizei am Abend mitteilt, geschah der Unfall gegen 17.10 Uhr in der Straße „Am Sportplatz“ in Dargun. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad aus der Straße in Richtung Friedhof.

Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Mann so schwer, dass er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beim Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt. Zudem war seine Maschine nicht zugelassen. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein.

Anzeige

Er muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung, Fahrens ohne Führerschein sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetztes verantworten.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von RND/axl