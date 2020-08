Dargun

Im Kampf um Tariflohn sind Mitarbeiter der Darguner Brauerei (Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag erneut in einen Warnstreik getreten. Unter dem Motto „Wir sitzen den Streik aus“, setzten sich nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG) ab Mittag rund 100 der 300 Beschäftigten auf Campingstühle vor das Werkstor.

Die Gewerkschaft will damit erreichen, dass die Geschäftsführung der dänischen Harboes Bryggeri A/S (Skælskør) - deren hundertprozentige Tochterfirma die Darguner sind - in Verhandlungen eintritt. Ziel sei, dass auch Darguner Brauereimitarbeiter in Zukunft Tariflöhne bekommen. Bisher lehne die Muttergesellschaft jegliche Gespräche dazu ab. Vor zwei Wochen hatte es den ersten Warnstreik gegeben.

Produktion durch Warnstreik nicht beeinträchtigt

Die Darguner Brauerei ist nach Produktionsmenge und der Zahl der Mitarbeiter die größte Brauerei Mecklenburg-Vorpommerns. Sie wurde 1991 von Dänen und Deutschen gegründet und liefert nach eigenen Angaben in weltweit 80 Länder.

Nach Angaben der NGG werden aber im Vergleich mit anderen großen Brauereien in Dargun die niedrigsten Löhne gezahlt. Die Produktion sei durch den Warnstreik nicht beeinträchtigt, hieß es aus dem Unternehmen. Eine Stellungnahme zu der Forderung der Gewerkschaft gab es am Donnerstag nicht.

