Demmin: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Demmin

Ein angebranntes Essen hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ausgelöst. Laut Polizei schlief ein 67-jähriger Mann am späten Abend im Wohnzimmer ein, während sein Essen auf dem Herd kochte. Gegen 22 Uhr wurden die Feuerwehr Demmin und die Polizei alarmiert. Da die Einsatzkräfte Brandgeruch wahrnahmen und nicht bekannt war, ob sich Personen im Haus befanden, brachen diese die Haustür auf.

Der 67-jährige Mann wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand auch kein Sachschaden. Abschließend lüftete die Feuerwehr die Wohnung.

Von OZ