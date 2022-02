Demmin

In dem Zeitraum von 16 Uhr am 13. Februar bis 7 Uhr am 14. Februar sind aus einer Gartenparzelle am Nonnensteig in Demmin fünf Hunde der Rasse spanische Dogge gestohlen worden.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Grundstück und der Gartenlaube. Vier Welpen im Alter von zirka fünf Wochen sowie das 2,5 Jahre alte Muttertier sind seither verschwunden. Der Wert der Hunde wird auf 4700 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die ersten Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Wer hat die Täter gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998 / 2540 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ