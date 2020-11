Demmin

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter ist es am Dienstagnachmittag in Wotenick bei Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhren die 54-jährige Mutter und ihre 19-jährige Tochter in einem Fahrzeug, dass einen Pferdeanhänger zog.

Schon im Auto kam es zu einem Streit, zu dem die Frauen unterschiedliche Angaben zur Entstehung dem Verlauf und der Auseinandersetzung an sich gemacht haben sollen, so die Polizei. Der Streit führte dazu, dass die Mutter auf Höhe der Tankstelle (Erdmannshöhe) anhielt und ihre Tochter, die zu dem Zeitpunkt auf dem Rücksitz war an den Füßen aus dem Auto ziehen wollte.

Zwei unterschiedliche Aussagen

In einer Aussage, wehrte die Tochter sich und trat mit einem Fuß gegen den Kopf der Mutter und flüchtete daraufhin mit dem Auto und dem Pferdeanhänger um sich vor ihrer Mutter zu verstecken.

In einer anderen Aussage hat die Mutter, nach gegenseitigem Ziehen an den Haaren, ihre Tochter geschubst. Daraufhin soll die Tochter vor dem Anhänger gestürzt sein, woraufhin die Mutter den Fuß der Tochter überfuhr. Anschließend soll die Mutter alleine mit dem Auto davongefahren sein. Die Tochter wurde von einem Bürger auf der Straße gefunden, der den Notruf informierte. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau ins Klinikum, wo keine Verletzungen festgestellt wurden.

Die Polizei ermittelt wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzungen und klärt die Einzelheiten zum Tatablauf und zur Tatbeteiligung der beiden Frauen.

