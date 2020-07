Demmin: Lkw in Flammen

Demmin

Am späten Freitagabend hat in der Stavenhagener Straße in Demmin ein Lkw gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fing der der hintere Bereich von einem mit Raps beladenen Auflieger eines Sattelschleppers Feuer. Die Zugmaschine selbst konnte abgekoppelt und das Feuer von der Freiwilligen Feuerwehr Demmin umgehend gelöscht werden. Der 58-jährige Fahrer des Fahrzeugs blieb daher unverletzt.

25.000 Euro Schaden

Die Ursache könnte ein technischer Defekt an der Achse oder der Bereifung des Aufliegers festgestellt werden, der zu einer extremen Überhitzung während der Fahrt geführt hatte. Der Gesamtschaden am Auflieger und der Ladung kann bis dato auf ca. 25.000 Euro geschätzt werden.

Von RND