Demmin

Ein Mann hat am Mittwochmittag in einem Supermarkt in der Treptower Straße in Demmin ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Ladendetektiv angegriffen, nachdem dieser bemerkte, dass er Schnapsflaschen stehlen wollte. Der Polizei zufolge hatte sich der 24-Jährige drei Flaschen in seine Jackentasche gesteckt und den Kassenbereich, ohne zu zahlen, verlassen.

Unmittelbar nach der Ansprache des Ladendetektivs hinter dem Kassenbereich kam es zu einer Rangelei mit dem Dieb. Der 24-Jährige griff den Mitarbeiter körperlich an und versuchte mit einer der entwendeten Schnapsflaschen nach ihm zu schlagen. Dem Ladendetektiv hingegen gelang es, den Angriff erfolgreich abzuwehren und den Mann zu kontrollieren.

Anzeige

Dieb stand unter Drogen

Die Beamten stellten außerdem fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei hat eine Anzeige gegen ihn wegen mehrerer Verstöße aufgenommen.

Von OZ