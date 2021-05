Demmin

Ein Mann hat am Sonntagabend in Demmin eine Seitenscheibe eines Autos mit einer Glasflasche eingeschlagen. Er schlug auch auf den Fahrer ein, der in dem Wagen saß. Der Polizei zufolge stieg, fuhren die beiden auf der Wollweberstraße und hielten an einer roten Ampel an.

Der Täter stieg aus seinem Wagen aus und schlug daraufhin auf den Kleintransporter, der vor ihm stand, ein. Der Fahrer dieses Autos stieg ebenfalls aus und setzte sich zur Wehr. Er versetzte dem Schläger eine blutende Wunde oberhalb des rechten Auges. Daraufhin ließ er von seinem Opfer ab. Beide verließen anschließend den Tatort.

Wie die Beamten mitteilten, kenn sich die beteiligten Personen und sind der Polizei bekannt. Über die Hintergründe gaben sie allerdings nichts preis. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von OZ