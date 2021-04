Demmin: Mehrere Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Demmin

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Morgen in einer Wohnung in der Treptower Straße ausgebrochen und hatte sich dann weiter auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Ein Feuerwehrmann wurde beim Löschen schwer verletzt. Mehrere der etwa 15 Bewohner, die aus dem Haus geholt wurden, erlitten leichtere Rauchvergiftungen. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.

Von dpa