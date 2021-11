Demmin

Nach zwei Einbrüchen in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) läuft die Fahndung nach den bislang unbekannten Tätern. Die Ermittler setzen jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag, dem 14. November, brachen unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Sozialeinrichtung in der Beethovenstraße ein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen nutzten sie eine 40-minütige Abwesenheit der Mitarbeiterinnen von circa 08:50 Uhr bis 09:30 Uhr. Als die beiden angestellten Frauen zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Bereits am Samstagmorgen hatte ein Mitarbeiter einer Apotheke in der Demminer Adolf-Pompe-Straße einen erfolglosen Einbruchsversuch gemeldet. Die Täter konnten zwar die Hintertür knacken, in die Geschäftsräume gelangten sie jedoch nicht. Die Tatzeit konnte durch den Apothekenangestellten auf Freitagabend um 18 Uhr bis Sonnabend gegen 07:45 Uhr eingegrenzt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf 250 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Taten oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/25 42 24 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ