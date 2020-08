Demmin: Traktor rammt Garage

Demmin

Am Samstagabend ist es in Demmin zu einem Trekkerunfall gekommen. Gegen 21:05 Uhr fuhr ein 19-jähriger mit seinem Traktorgespann die Deutsch-Kroner-Straße in Richtung des Kreisverkehrs Treptower Straße/Stavenhagener Straße entlang. Dabei kam er kurz nach dem Kreuzungsbereich zum Kahldenwallweg mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und fuhr weiter über den Fußweg.

Traktor streift Garage

Anschließend streifte er mit der rechten Seite seines Fahrzeuggespanns die Wand einer Garage, beschädigte diese und konnte das Fahrzeug erst dann anhalten. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR. Zur Sicherung der Garage kam die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Demmin mit insgesamt 17 Kameraden zum Einsatz.

Von RND