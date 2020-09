Demmin

Als am 6. September in der Rosestraße in Demmin ein Papierkorb brannte, rief eine Zeugin sofort die Polizei. Die Frau konnte den Beamten genau sagen, wohin die Verdächtigen geflohen waren. Zunächst löschten die Beamten den brennenden Mülleimer.

Kurz darauf konnte die Polizei die zwei Verdächtigen in einem nahegelegenen Hinterhof in der Rosestraße ausfindig machen. Die 17- und 21-Jährigen hatten sich in einer dunklen Ecke unmittelbar hinter den Mülltonnen versteckt. Durchgeführte Atemalkoholtests bei den beiden Tatverdächtigen haben 0,67 und 0,68 Promille ergeben.

Polizei prüft Zusammenhang zu anderen Brandstiftungen

Beide wurden zum Polizeihauptrevier Demmin gebracht. Der 21-Jährige kommt aus Hamburg und wurde vor Ort vernommen. Der 17-Jährige kommt aus einem Dorf bei Demmin. Er wurde nicht vernommen, da kein Erziehungsberechtigter erreichbar war.

Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zu vorausgegangenen Sachbeschädigungen durch Feuer bzw. Brandstiftungen von Müll- und Papiertonnen im Stadtgebiet gibt, wird noch ermittelt.

