Stavenhagen/Demmin

Zwei Städte, zwei Einbrüche, zwei Pfarrhäuser – in der Nacht zum 11. März drangen unbekannte Verbrecher in die Kirchengemeinde in Stavenhagen und in Demmin ein (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).

Beim Pfarrhaus in der Straße Bei der Kirche in Stavenhagen verschafften sich die Unbekannten Zugang durch ein Fenster. Laut Polizei muss die Tat zwischen 20 Uhr am 10. März und 5.40 Uhr morgens des 11. März geschehen sein. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Ob etwas gestohlen wurde, sei bislang unklar.

Polizei prüft Zusammenhang zwischen Straftaten

Eine ähnliche Geschichte hat sich in der vergangenen Nacht in Demmin zugetragen. Hier war das Pfarrhaus in der Straße Am Kirchplatz das Ziel der Täter. Sie verschafften sich auch hier gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten das Büro nach Wertsachen. Angaben zur Schadenshöhe und dazu, ob bzw. was gestohlen wurde, konnten noch nicht gemacht werden.

Ermittler aus Neubrandenburg waren vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Polizei prüft auch, ob es eine Verbindung zwischen die beiden Straftaten gibt.

Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hilfe. Wer Informationen zum Geschehen hat, soll sich an die Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 / 23 12 24 oder an die Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 03998 /25 42 24 wenden.

Mehr zum Thema:

Von OZ