Dieb gestellt: Jugendliche helfen Polizei ein Neubrandenburg

Jugendliche haben der Polizei in Neubrandenburg am 28. Juli geholfen, einen flüchtigen Dieb zu verfolgen. Der Verdächtige hatte zunächst einen Paketboten auf dem Datzeberg angehalten und gefragt, ob auch eine Bestellung für ihn dabei sei. Der Zusteller zeigte ihm das Paket, das auf den Namen des Verdächtiges ausgestellt war.

Kurzerhand entriss der 21-Jährige dem Paketboten die Ware und lief davon – denn die Sendung hatte einen Wert von 328 Euro, die per Nachnahme bezahlt werden sollten. Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr.

Zusteller konnte den Dieb gut beschreiben

Der Paketzusteller konnte den Tatverdächtigen sehr gut beschreiben, so dass die Beamten den Datzeberg absuchen konnten. Nach kurzer Zeit fanden sie ihn an der Kreuzung Rasgrader Straße/Max-Adrion Straße. Als der junge Mann die Polizisten sah, lief er davon in Richtung Max-Adrion-Straße.

Einer der Beamten ist nahm die Verfolgung zu Fuß auf, der andere mit dem Streifenwagen. Dabei erhielten die Uniformierten mehrfach durch Jugendliche entscheidende Hinweise zur Fluchtrichtung. Dadurch ist es den Beamten gelungen, den Tatverdächtigen im Bereich der Kita in der Max-Adrion-Straße zu stellen.

Polizei dank Jugendlichen ausdrücklich

Das Paket hatte der Tatverdächtige kurz zuvor ins Gebüsch geworfen, es wurde sichergestellt. Im Paket befand sich ein Handy der Marke Samsung S9. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen aus der Region.

An dieser Stelle möchte sich die Polizei ausdrücklich bei den Jugendlichen bedanken! Sie haben wertvolle Hinweise zur Fluchtrichtung gegeben und sind dem Tatverdächtigen teilweise selbst gefolgt.

