Neubrandenburg

Da hätte der Dieb sorgfältiger sein müssen: Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter in der Johannesstraße in Neubrandenburg ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Scheibe eines Autos eingeschlagen und die Handtasche samt 10 Euro Bargeld, Ausweis und einem Smartphone geklaut. Blöd nur, dass der Handtaschendieb die Ortungs-App des Handys nicht ausgeschalten hatte. Denn so konnte der Mann des Opfers ihn am Bahnhof Sponholz orten.

Die Polizei nahm den 34-Jährigen aus Pasewalk mit aufs Revier. Das entwendete Iphone hatte er bei sich. Das Portemonnaie und die Handtasche hatte der Beschuldigte auf seiner Flucht in einem Sperrmüllhaufen entsorgt. Auch diese Gegenstände wurden wiedergefunden. Außerdem hatte der Dieb geringe Mengen Betäubungsmittel und Einbruchswerkzeuge dabei und war auch noch mit einem E-Bike unterwegs, das er Mittwoch gestohlen hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Von OZ