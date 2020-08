Usadel

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochnachmittag 17 Uhr zwei Schweißcomputer von einer Schweißraupe auf einer Baustelle bei Blumenholz auf Höhe der Gasstation Usadel ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen. Der Polizei zufolge wurde diese Schweißraupe der Marke „Morooka“ in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von Krickow nach Usadel versetzt.

Am Mittwochnachmittag wurde dann festgestellt, dass der am Fahrzeug angebrachte Behälter, in welchem sich die Steuergeräte für die Raupe befinden sollten, nicht mehr verschlossen war. Aus diesem Behälter wurden zwei Schweißcomputer im Wert von je etwa 5000 Euro entwendet. Die Schweißcomputer sind von der Marke „ Lincoln“, Typ Pro350. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt rund 10 000 Euro.

Polizei sucht Hinweise

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 - 258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

