Diebstahl von Wechselrichtern eines Solarparks im Wert von 140.000 Euro

In den frühen Morgenstunden des 8. Januar wurden von einem Solarpark in Friedland insgesamt 40 Wechselrichter im Gesamtwert von rund 140.000 Euro entwendet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Solarpark befindet sich an der Verlängerung des Bauersheimer Weges vor der Einmündung zur L28 neben dem dortigen Schießstand. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände im Ortsteil Heinrichshöh begeben und im Anschluss insgesamt 40 Wechselrichter gestohlen.

Bei Wechselrichtern handelt es sich um elektrische Geräte, die Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt.

Täter konnten fliehen

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland waren zur Spurensicherung vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Wechselrichter gegen drei Uhr entwendet. Die Täter könnten anschließend über die L282 zur BAB20 gefahren sein.

