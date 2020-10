Neubrandenburg

Die Polizei in Neubrandenburg hatte am vergangenen Wochenende (24./25. Oktober) alle Hände voll zu tun. Die Beamten rückten zu mehrere Einsätzen aus, bei denen auch Drogen im Spiel waren. Außerdem wurden sechs Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, bei denen der Verdacht besteht, dass die Drogen genommen hatten.

Am 24. Oktober wurden die Beamten gegen 21 Uhr zum Belvedere gerufen. Der Grund: Ruhestörung. Bei einem 16-Jährige wurde starker Cannabisgeruch festgestellt. Der Jugendliche hatte diverse Betäubungsmittel, darunter Marihuana in nicht geringer Menge, dabei. Außerdem stellten die Beamten verschiedene Waffen sicher – darunter eine Schreckschusswaffe, ein Teleskopschlagstock, Messer und Elektroimpulsgerät. Gegen ihn wird ein Verfahren wegen der Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz geführt.

Anzeige

25-Jähriger zweimal von Polizei angehalten

Im Verlauf des Wochenendes wurde bei mehreren Autofahrern der Einfluss von Drogen nachgewiesen. Am 23.Oktober gegen 21.20 Uhr hielten die Beamten einen Pkw in der Südstraße in Neubrandenburg an. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten ergab sich der Verdacht, dass der 25-jährige Syrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, er reagierte positiv auf Amphetamine. Dem Mann wurde im Krankenhaus Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Nur zwei Stunden später der Mann erneut angehalten. Diesmal war er im Juri-Gagarin-Ring unterwegs. Aufgrund des vorangegangen Drogenvortests und der langanhaltenden Wirkung von Betäubungsmitteln erfolgte eine erneute Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Test fällt positiv auf THC, Amphetamine und Metamphetamine aus

Gegen 22.05 Uhr wurde ein 17-Jähriger auf einem Leichtkraftrad angehalten. ein Drogenvortest fiel positiv auf Amphetamine und THC aus. Ein 23-Jähriger wurde gegen 00.10 Uhr in der Kirschallee kontrolliert. Hier schlug der Drogenvortest positiv auf THC, Amphetamine und Metamphetamine an. Zudem fanden die Polizisten im Pkw szenetypische Utensilien sowie Rückstände von Betäubungsmitteln.

Am Abend des 25. Oktober geriet der 23-Jährige erneut in eine Verkehrskontrolle. Obwohl ihm die Weiterfahrt in der Nacht zuvor untersagt worden war, trafen ihn die Beamten hinter dem Steuer an. Wieder reagierte der Urintest positiv auf THC, Amphetamine und Metamphetamine.

Drogen und Utensilien für den Konsum im Auto gefunden

Gegen 01.18 Uhr stoppten die Beamten einen 21-jährigen Fahrer eines VW Golfs. Ein Urintest schlug auf Amphetamine an. Im Wagen wurden dann geringe Mengen Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien gefunden.

Schließlich fiel den Polizisten am Morgen des 25. Oktober noch ein 30-Jähriger auf. Er wurde auf der B 104 nahe Neubrandenburg kontrolliert. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamine und Ketamine.

Von OZ