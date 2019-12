Kostenlos bis 16:58 Uhr Drogen in Gartenhaus in Plau am See entdeckt: Mann festgenommen

Die Polizei hat am Dienstagabend Cannabis und Amphetamin in einem Gartenhaus in Plau am See entdeckt. Der Tatverdächtige stand selbst unter Drogeneinfluss und wurde vorläufig festgenommen. Er war der Polizei bereits wegen ähnlicher Vorfälle bekannt.