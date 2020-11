Neubrandenburg

Die Polizei hat am Donnerstagabend bei einer Kontrolle eines Zuges von Berlin nach Rostock zwei Männer mit Drogen im Wert von 12 000 Euro festgestellt. Den Beamten zufolge handelte es sich laut Vortest um etwa ein Kilogramm Amphetamine, zehn Gramm Kokain und über 100 Ecstasytabletten, sowie eine geringe Menge Cannabis.

Am Bahnhof in Waren (Müritz) erfolgte die Übergabe der beiden tunesischen Männer und der Betäubungsmittel an die Beamten der Landespolizei, wo die Ermittlungen aufgenommen wurden. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg stellte Antrag auf Haftbefehl, über den im Laufe des Tages ein Richter entscheiden wird.

