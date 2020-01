Drogenfund in Möllenhagen – Polizei beschlagnahmt Kokain, Marihuana und 17 000 Euro

Waren

Ein Mann aus Möllenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) hat in seiner Wohnung mehrere Arten von Betäubungsmitteln versteckt. Die Polizei hat den 32-Jährigen am Dienstagnachmittag kontrolliert. Der Mann gab zu, Drogen in seiner Wohnung zu haben und wollte diese freiwillig herausgeben.

Daraufhin durchsuchte die Polizei seine Wohnung und fand mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel wie Amphetamine, Kokain und Marihuana. Außerdem fanden die Beamten etwa 150 Tabletten, bei denen es sich vermutlich um Ecstasy handelt.

Es wurden 17 000 Euro Bargeld aus der Wohnung beschlagnahmt. Die Neubrandenburger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln.

