Neubrandenburg

Während der Schulzeit hat der Edeka-Markt in der Neubrandenburger Südstadt mit Schülerhorden zu kämpfen. In Gruppen würden sie in den Laden strömen, Einkaufswagen belegen und sich anderen Kunden gegenüber respektlos verhalten. So empfinden es die Mitarbeiter. Darauf hatte die Marktleitung in der vergangenen Woche reagiert und ein Zutrittsverbot zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr für Jugendliche unter 16 Jahren ausgesprochen.

Im Internet entbrannte eine Debatte darüber, ob eine solche Maßnahme gerechtfertigt sei. Auf OZ-Anfrage nahm Edeka nun Stellung dazu. Edeka ist im Gegensatz zu vielen Discountern genossenschaftlich organisiert. Deshalb können die Kaufleute für den einzelnen Markt individuelle Regeln treffen. Das könne unter anderem die Sortimentsgestaltung, Öffnungszeiten und das Aussprechen von Hausverboten betreffen, teilt die Handelsgesellschaft mit.

Der Markt in Neubrandenburg habe das Hausverbot mittlerweile aufgehoben. Man möchte nun Kontakt mit der Schule aufnehmen um Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren und das Problem gemeinsam zu lösen.

Von OZ