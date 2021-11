Polizeieinsatz - Einbrecher mit Messer in Getränkemarkt in Friedland ertappt – 35-jähriger in U-Haft

Er hatte eine Tür aufgebrochen und sich mit Waren versteckt: In Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein mutmaßlicher Einbrecher in einem Getränkemarkt auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann sitzt nun in U-Haft.