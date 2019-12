Einbruch in Burg Stargard: Diebe entwenden Spezialwerkzeug im Wert von 50 000 Euro

Bargensdorf

Bei einem Einbruch in einen Recyclinghof in einem Ortsteil von Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte) haben Diebe Werkzeuge und Zubehör im Wert von 50 000 Euro gestohlen. Die Tat fand zwischen dem 13. und 16. Dezember statt. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände.

Aus einem Bagger ergaunerten die Täter circa 300 Liter Diesel sowie eine unbekannte Menge des Kraftstoffes aus einem Radlager.

Diverse Bauteile, wie zum Beispiel ein Lüfterrad mit Kühler, die Wiegetechnik und das Kamerasystem im Wert von insgesamt circa 10 000 Euro, haben die Einbrecher von einem weiteren Radlager mitgenommen. Des Weiteren haben sie einen ungefähr 2,2 Tonnen schweren hydraulischen Stemmmeißel im Wert von circa 40 000 Euro entwendet.

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund von Größe und Gewicht des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass die Täter ein entsprechendes Fahrzeug und vermutlich auch Hebetechnik dabeihatten.

Zeugen, die am vergangenen Wochenende in der Ortschaft Bargensdorf und der Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder andere Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Diebesgutes geben können, sollen sich an die Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601-300224 oder bei der Internetwache melden.

