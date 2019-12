Einbruch in Demminer Supermarkt: Täter gibt sich als Zeuge aus

Demmin

Die Polizei musste nicht lange nach dem Täter suchen, nachdem in der Nacht zu Dienstag in einen Supermarkt in Demmin eingebrochen wurde. Noch während die Beamten vor Ort waren, meldete sich im Polizeirevier ein 22-Jähriger, weil er angeblich Hinweise zum Diebstahl besaß. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass er selbst die Tat begangen hat.

Ein Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens meldete Montagnacht einen Einbruch in den Laden in der Stavenhagener Straße. Als die Polizei eintraf, war der Täter bereits verschwunden.

Einbrecher anhand der Verletzungen erkannt

Der Einbrecher hatte versucht, beim ansässigen Bäcker die Scheibe einzuschlagen, scheiterte jedoch daran und machte sich an der Eingangstür zu schaffen. So gelangte er in den vorderen Verkaufsbereich. Dabei verletzte der Mann sich offenbar, denn die Beamten fanden frische Blutspuren. Gestohlen wurde nur eine geringe Menge Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Auf dem Polizeirevier fielen den Polizisten die frischen Verletzungen an der Hand des jungen Mannes auf. Er war der Polizei bereits bekannt. Nach der Belehrung gab der 22-Jährige den Einbruch schließlich zu. Er wurde vorläufig festgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aber wieder entlassen.

Von OZ