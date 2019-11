Hagenow

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Büro in Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) eingebrochen. Der Polizei zufolge sind die Einbrecher zwischen 4 und 4.30 Uhr in ein Gebäude in der Friedrich-Heincke-Straße eingedrungen und haben verschiedene Geräte mitgenommen. Darunter einen Monitor.

In der gleichen Nacht haben die Täter versucht, in Geschäftsräume in derselben Straße einzubrechen. Dies gelang ihnen aber nicht. Ein Zeuge hat einen Mann dabei beobachtet, wie er eines der Fenster am Tatort beschädigte und dann auf einem Fahrrad verschwand.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Täter. Wer etwas in der besagten Nacht gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 / 63 10 melden.

Von OZ